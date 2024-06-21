خبير عسكري: نتنياهو يهاجم بايدن في العلن بهدف إسقاطه في الانتخابات

أكد العميد أكرم سريوي خبير عسكري واستراتيجي، إنه لا يخفى أن هناك خلافا بين إدارة نتنياهو وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، فالأخير يريد تحقيق إنجاز ما قبل الانتخابات، وأرسل هوكشتاين لإنجاز هذا الأمر كي يصب في مصلحة حملته الانتخابية، لكن على ما يبدو أن هناك معركة إسقاط مبادلة بين نتنياهو وجو بايدن.

وأضاف الخبير العسكري، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن نتنياهو يراهن على إسقاط جو بايدن وليس على دعمه إطلاقا ولا يريد دعمه، لذلك استبقى زيارة هوكشتاين رغم كل النصائح من مجلس الحرب ومن الوزارء المقربين منه بعدم نشر فيديو ملامة للولايات المتحدة الأمريكية لكنه أصر على ذلك وقام بنشر فيديو وجه فيه الانتقادات واللوم إلى إدارة الرئيس جو بايدن على أنها هي حجبت شاحنات أسلحة.