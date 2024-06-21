إزالة فورية لـ6 حالات تعد على أراض زراعية بالمنيا

شنت الوحدات المحلية بقرى طوخ الخيل ودمشير ونزلة حسين وبنى محمد سلطان التابعة لمركز المنيا اليوم الجمعة حملات مكبرة لرصد كافة التعديات بمختلف أنواعها تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا وتأكيده على عدم التهاون والتصدى الفورى لكافة أشكال التعدى.
حيث أكد عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا أنه من خلال الحملة رصد وتنفيذ ازاله فوريه ل٦ حالات تعد بالبناء المخالف على أراض زراعيه بمساحة ١٣٦٤ مترا وتم التعامل الفورى معهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفه دون استثناء أحد للقضاء على البناء العشوائي.
أشرف على الحملة إكرام محمود ، هبة سيد نواب رئيس مركز ومدينة المنيا و الحسينى شادى ، محمود وفيق ،محمد على ،امحمد جابر رؤساء المجالس المحلية وقسم التنظيم.