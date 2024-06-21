أونروا: 76% من المدارس في غزة تحتاج إعادة تأهيل

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، أن أكثر من 76% من المدارس في غزة تحتاج إلى عملية إعادة بناء أو تأهيل كبيرة حتى تتمكن من العمل مجددًا، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، منذ قليل.

وفي وقت سابق، اليوم الجمعة، أذاعت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا حمل عنوان "وسط انهيار الخدمات الأساسية بقطاع غزة تظل وكالة أونروا صامدة أمام جرائم الاحتلال".

وقال التقرير : "قليلة هي المنظمات الإنسانية هي التي وقفت في وجه الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية عدوانه على قطاع غزة، وكثيرة هي موقف أونروا التابعة للأمم المتحدة في مد يد العون للفلسطينيين خلال حصارهم داخل أكبر سجن مفتوح في العالم".



وأكد التقرير، أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين تغيث حاليا المصابين والجرحى في ستة مراكز صحية بعد أن دمر جيش الاحتلال جميع المرافق الصحية والمستشفيات في قطاع غزة، وتعاني نقصًا حادًا في الأدوية والمستلزمات الطبية لكنها تحاول الصمود من أجل استمرار تقديم خدماتها الطبية كالتزام أعلنته القائمة بأعمال مدير مكتب الإعلامي في أونروا بغزة إيناس حمدان.

وأضاف أنه خلال أشهر العدوان التسعة، مارس الاحتلال والدول التي تدعمه ضغوطًا دولية لاحتلال مكان أونروا في توزيع الخدمات على الفلسطينيين فيما بقي صوت أونروا يحاول الصمود رغم فقد الوافد الأممي أكثر من 190 من موظفيه، ما يعكس العداء الذي أدخره الاحتلال للمنظمة الأممية لسنوات طويلة ورغبته في قطع ما تبقى للفلسطينيين من إمكانية للصمود تدعمها مواد إغاثية يجري العمل على إدخالها إلى قطاع غزة وتوزيعها عبر أونروا.