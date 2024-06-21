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الجمعة 21 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

العثور على جثة شاب بترعة السبخة بالمنيا

لواء محمد ضبش مدير
لواء محمد ضبش مدير امن المنيا
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عثر أهالي مركز المنيا علي جثة شاب طافية بترعة السبخة أمام كوبري أبو أشناف.

تلقي اللواء محمد ضبش مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنيا يفيد بوجود جثة لشاب بترعة السبخة 

علي الفور شكل العميد حمدي رفعت رئيس مباحث المديرية فريق بحث جنائي بقيادة الرائد بلال الجنايني رئيس مباحث مركز المنيا وبالانتقال تبين أن الجثة لشخص يدعي محمد ص م 22 سنة مقيم دير عطية 

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي المنيا العام وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق. 

 

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