بيان عاجل للحكومة بشأن وفاة مئات المصريين في الحج

أعلن النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب تقدمه ببيان عاجل للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وتوجيهه إلى كل من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء المكلف ووزراء الخارجية والهجرة والسياحة بشأن الأسباب التي أدت إلي وفاة وفقدان المئات من المصريين في موسم الحج للعام الحالي.

وتساءل بكري في بيانه عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في مواجهة هذا الحدث الجلل الذي يعد كارثة كبرى أصابت جميع المصريين بحالة من الحزن والصدمة.

وطالب بكري الحكومة أن تبلغ مجلس النواب والرأي العام بالإجراءات التي ستتخذها لمنع تكرار مثل هذا الحدث.