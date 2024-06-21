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الجمعة 21 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

القاهرة الإخبارية: رواية الاحتلال غير صحيحة ورفح تعرضت لقصف مباشر

مدينة رفح الفلسطينية
مدينة رفح الفلسطينية
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قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" في رفح الفلسطينية، إنه لا توجد مناطق آمنة في قطاع غزة، مشددًا على أن الاحتلال صرح بأن رفح الفلسطينية منطقة آمنة، لكن روايته غير صحيحة.

وأضاف "جبر"، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن رواية الاحتلال الإسرائيلي غير صحيحة، لأن ما حدث مع مدينة رفح الفلسطينية أنها تعرضت لقصف إسرائيلي مباشر، وهو الأمر الذي يدحض رواية الاحتلال بخصوص وجود مناطق آمنة في قطاع غزة.

وأوضح أن هناك عددًا كبيرًا من الشهداء الذين نقلوا للمستشفيات في الساعة الأخيرة نتيجة المجازر الإسرائيلية التي ارتكبها الاحتلال بحق النازحين في مخيم الشاطئ.

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