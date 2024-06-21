ads
الجمعة 21 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 4 أشخاص في حادث سير بالمنيا

حادث سير
حادث سير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصيب 4 أشخاص، اليوم الجمعة، في حادث سير بمركز ملوي جنوب المنيا. 

تلقي  اللواء محمد ضبش، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء حاتم ربيع، مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ملوي يفيد بتصادم دراجة بخارية بأخرى  أمام قرية حمزاوي. 

أسفر الحادث عن إصابة كل من ( احمد عيد سيد 27 سنة- شلبي قاسم أحمد 37سنة-محمود عباس محمد 18سنة- مصطفي شلبي قاسم 15سنة) جميعهم مقيمين ملوي، وتم نقل المصابين لمستشفى ملوي التخصصي. 

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وجرى إخطار النيابة العامة للتحقيق. 

 

إصابة 4اشخاص أمن المنيا حادث سير بالمنيا تسيير حركة المرور لواء محمد ضبش مدير امن المنيا مركز ملوي مستشفى ملوى