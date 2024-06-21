إصابة 4 أشخاص في حادث سير بالمنيا

أصيب 4 أشخاص، اليوم الجمعة، في حادث سير بمركز ملوي جنوب المنيا.

تلقي اللواء محمد ضبش، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء حاتم ربيع، مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ملوي يفيد بتصادم دراجة بخارية بأخرى أمام قرية حمزاوي.

أسفر الحادث عن إصابة كل من ( احمد عيد سيد 27 سنة- شلبي قاسم أحمد 37سنة-محمود عباس محمد 18سنة- مصطفي شلبي قاسم 15سنة) جميعهم مقيمين ملوي، وتم نقل المصابين لمستشفى ملوي التخصصي.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وجرى إخطار النيابة العامة للتحقيق.