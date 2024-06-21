يورو 2024.. ليفاندوفسكي بديلًا مع منتخب بولندا أمام النمسا

أعلن ميكال بروبييرز، المدير الفني لمنتخب بولندا، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة النمسا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة يورو 2024.

يواجه منتخب بولندا، اليوم الجمعة، النمسا على الملعب الأولمبي في برلين، في لقاء ينطلق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

يجلس الهداف روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الإسباني، على مقاعد بدلاء المنتخب البولندي، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

وخسر منتخب بولندا من هولندا في مباراة الجولة الأولى في يورو 2024 بهدفين مقابل هدف، فيما تعرض منتخب النمسا لخسارة من فرنسا بهدف للا شئ.

يحتل منتخب بولندا المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الرابعة من مجموعات يورو 2024 بلا نقاط، بينما يتذيل منتخب النمسا الترتيب بلا نقاط أيضًا.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وتستمر حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

تشكيل منتخب بولندا لمواجهة النمسا

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: بيدناريك - داويدوفيكس - كيوير

خط الوسط: فرانكوفسكي - زيلينسكي - سليس - بيوتروفسكي - زاليفسكي

وفي الهجوم: بوكسا - بياتيك.