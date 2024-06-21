افتح الكاميرا وانتظر السجن.. عقوبة التقاط صور لأشخاص دون إذنهم

ظهرت في الآونة الأخيرة حالة من عدم التقدير والاستهتار بين الشباب والفتيات ومخالفة القانون عن طريق التقاط الصور للأشخاص دون أخذ إذنهم والحصول على موافقتهم لإبتزازهم لاحقا، الأمر الذي يضعهم في قبضة القانون ويعرضهم لعقوبة الحبس والغرامة.

قانون الملكية الفكرية 2002

ونصت المادة 178 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، على أن من التقط أي صورة لشخص آخر بأي شكل من الأشكال أيا كانت الطريقة، سواء كانت صورة فوتوغرافية أو متحركة فلا يجوز له نشر أصلها أو توزيعها أو عرضها أو أي نسخ منها دون إذن من التقطت له الصورة.

عقوبة نشر الصور

كما يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة، وتمتد العقوبة لكل من سهل أو أذاع أو شارك في نشر الصور، ويعاقب بالحبس، وذلك وفقا لما نص عليه قانون العقوبات في المادة 309.

حرمة الحياة الخاصة

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص".

