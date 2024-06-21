العندليب والسندريلا.. ثنائي جمعهما الحب والفن وذكرى الميلاد والرحيل

تحل اليوم ٢١ يونيو ذكرى ميلاد العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، ويوافق نفس اليوم ذكرى رحيل السندريلا سعاد حسني، ليوثق الزمن علاقة الثنائي فى الحياه والممات.

رموز فنية جمعهما الفن

كان لكل منهما شعبية كبيرة بسبب النجاح الفنى الاستثنائي الذى تحقق، فالعندليب هو المطرب الأشهر على مدار التاريخ الفنى المصري، والسندريلا سعاد حسني هى النجمة الأولى ذات الطابع الخاص والمختلف والتى لا شبيه له، فاستطاع الفن أن يجمع بين النجوم الأبرز فى مصر والعالم العربي.

قصة حب السندريلا وحليم الأكثر غموضا

تظل قصة زواج السندريلا سعاد حسني والعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، مثار جدل كبير رغم تأكيد المقربين من إتمام، ونفي البعض، إلا أن الحقيقة الحتمية والوحيدة هى أن قصة حب سعاد حسني وحليم، كانت وعاشت وسكنت قلوبهم، ولكن رفض الفنان عبدالحليم حافظ الإعلان عن أى تفاصيل عن علاقته بالسندريلا سعاد حسني، خشية أن يخسر جمهوره وهو معتقد سائد لدى بعض النجوم.



الزمن يوثق العلاقة بين الثنائي حتى الممات

لم يكتف الزمن بتوثيق علاقة الثنائي فنياً وعاطفياً، بل وفى تاريخ ميلاد العندليب، كان يوم رحيل السندريلا، ليحفر الزمن على وجدان الجمهور قصة درامية تليق بنجوم من عالم سحر السينما.