مصرع شخصين وإصابة آخر في حادث سير بالمنيا

لقي شخصان مصرعهما فيما أصيب آخر، اليوم الجمعة، في حادث سير بالطريق الصحراوي الشرقي.

تلقي اللواء محمد ضبش، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء حاتم ربيع، مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة سمالوط يفيد بتصادم سيارة نصف نقل بتوك توك بالطريق الصحراوي الشرقي القديم مدخل دير السيدة العذراء بجوار مصنع الأسمنت .

أسفر الحادث عن مصرع (محمد صالح صلاح 14 سنة - محمد حمدان محمد 12 سنة) وإصابة ( محمد منشاوي عبد الحميد 45وسنة) جميعهم مقيمون بني خالد تم نقل المتوفيين لمشرحة مستشفى المنيا وتم نقل المصاب لذات المستشفى.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وجرى إخطار النيابة العامة للتحقيق.