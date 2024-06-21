الهروب إلى الموت.. مصرع شاب غرقا ببحر الجعافرة في الفيوم

لقي شاب في العقد الثاني من العمر بنطاق قرية «الجعافرة» بمركز اطسا ، بمحافظة الفيوم، مصرعه غرقاً في مياه بحر، اليوم ، عندما نزل إلى المياه للهرب من حرارة الجو، وتمكن عدد من الأهالي وقوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة، وتم التحفظ عليها بمشرحة مستشفى إطسا المركزي.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم ، إخطاراً يفيد بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة اطسا، من إدارة شرطة النجدة، بغرق أحد الأشخاص في مياه بحر الجعافرة، بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة والإنقاذ النهري إلى مكان الواقعة، وتمكنت القوات من انتشال الجثمان.



وبالفحص، تبين أنه أثناء قيام شاب يدعي " ش .ج "، 21 سنة، مقيم بقرية «الجعافرة»، دائرة مركز إطسا، بالاستحمام في مياه بحر الجعافرة، هرباً من حرارة الجو، جرفه التيار، ليلقي مصرعه غرقاً، وبمناظرة الجثمان، تبين عدم وجود إصابات ظاهرية به.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة.