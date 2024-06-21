إعلام إسرائيلي: نتنياهو تجاهل تحذيرات مساعديه من انتقاد أمريكا علانية

اتخذ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قرارا بانتقاد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، علنا على الرغم من أن الوزراء والمستشارين أوصوا بعدم فعل ذلك، بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الجمعة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، بما في ذلك قناتي 13 و 12، إن الاجتماع السري الذي عقد قبل إدلاء نتنياهو ببيان عبر الفيديو يوم الثلاثاء الماضي، والذي اتهم فيه واشنطن بوقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، ووصف تلك الخطوة بأنها "لا يمكن تصورها"، شمل مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، ومسؤولين آخرين، وجميعهم اعترضوا بشكل لا لبس فيه على نية رئيس الوزراء الإسرائيلي انتقاد الولايات المتحدة في العلن.

وعلى الرغم من أن ديرمر كان يؤيد انتقاد واشنطن في العلن بعد مناقشة الفكرة سابقا مع نتنياهو، إلا أنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي الانتظار حتى يلتقي هو وهنغبي بمسؤولين أمريكيين في البيت الأبيض.