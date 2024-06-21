يورو 2024.. منتخب أوكرانيا يقلب الطاولة على سلوفاكيا بفوز مثير

حقق منتخب أوكرانيا، مساء اليوم الجمعة، فوزًا مثيرًا على سلوفاكيا بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب مركور شبيل أرينا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة يورو 2024.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وتستمر حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

مباراة أوكرانيا ضد سلوفاكيا

بدأت المباراة بإثارة كبيرة بعد استحواذ متبادل من لاعبي المنتخبين، حتى نجح منتخب سلوفاكيا في افتتاح التسجيل في الدقيقة 17 عن طريق إيفان سكرانز، لينتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب السلوفاكي بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، عاد منتخب أوكرانيا من بعيد، وسجل هدفين متتاليين، إذ دخل المنتخب الأوكراني بقوة وهز شباك المنافس مبكرًا، وذلك بعدما استطاع ميكولا شابارينكو إحراز هدف التعادل في الدقيقة 54 من صناعة أوليكسندر زينتشينكو ظهير أيسر أرسنال الإنجليزي.

وفي الأمتار الأخيرة من اللقاء، سجل رومان ياريمتشوك هدف فوز أوكرانيا على سلوفاكيا وتحديدًا في الدقيقة 80، ليقلب المنتخب الأوكراني الطاولة على نظيره السلوفاكي، ويحافظ على آماله في التأهل للدور المقبل.

وبتلك النتيجة، حصد منتخب أوكرانيا أول 3 نقاط له في يورو 2024، ليحتل المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الخامسة، بالتساوي في عدد النقاط مع سلوفاكيا ثاني الترتيب ورومانيا المتصدر.