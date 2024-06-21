باحث سياسي: روسيا تسعى إلى تسليح الجهات المعادية لأمريكا

أوضح الدكتور محمود الأفندي الأكاديمي والباحث السياسي، أن روسيا تسعى إلى تسليح الجهات المعادية للولايات المتحدة الأمريكية، حيث تسعى حاليا إلى تسليح حزب الله والحوثيين، لذا روسيا تتعامل مع أمريكا بنفس طريقتها.

وأكد الدكتور محمود الأفندي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن اتفاق الشراكة العسكرية بين كوريا الشمالية وروسيا، بمثابة تهديد مباشر للولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في ظل التوتر الشديد في العلاقات الأمريكية الكورية.

وأضاف أن هذه الاتفاقية الروسية الكورية موجهة ضد الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي حلف الناتو يشعر بالقلق الشديد الآن بعد توقيع هذه الاتفاقية.