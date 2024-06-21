يورو 2024.. صحيفة فرنسية تكشف موقف مبابي من مباراة هولندا

كشفت تقارير صحفية، موقف كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا من مباراة هولندا، المقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة يورو 2024.

يواجه منتخب فرنسا، هولندا على ملعب رد بول أرينا في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وتعرض مبابي لكسر في الأنف في مباراة منتخب فرنسا أمام النمسا، التي فاز بها الديوك بهدف دون مقابل، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة يورو 2024.

وأكد ديدييه ديشامب المدير الفني للمنتخب الفرنسي، أن مبابي يرغب بشدة في المشاركة أمام هولندا، مستغلًا أنه يرتدي قناع يحمي وجهه أثناء المباراة.

مشاركة مبابي أمام هولندا

ووفقًا لصحيفة «ليكيب» الفرنسية، فإن مبابي سيتواجد على مقاعد بدلاء منتخب فرنسا أمام هولندا ولن يشارك أساسيًا.

وأشارت الصحيفة أن أوريلين تشواميني لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني، سيجاور نجولو كانتي لاعب اتحاد جدة السعودي في اللقاء.

ويتصدر منتخب هولندا جدول ترتيب المجموعة الرابعة من مجموعات يورو 2024 برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب فرنسا الوصيف حتى الآن.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وتستمر حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.