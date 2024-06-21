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الجمعة 21 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع شخص صدمه قطار أثناء عبور القضبان بالقليوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لقي شخص مصرعه صدمه قطار أثناء عبور قضبان السكة الحديد أسفل الطريق الدائري بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد مصرع شخص صدمه قطار في اتجاه مدينة بنها أسفل كوبري مدينة قليوب.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتبين من المعاينة الأولية أنه جثة مجهولة، وجرى نقلها إلى مستشفى قليوب التخصصي لاتخاذ اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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