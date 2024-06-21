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الجمعة 21 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

"الأولمبية" تمهل النصر أسبوعاً للرد على الشكاوى المقدمة من عضو المجلس

ياسر ادريس
ياسر ادريس
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تلقى نادي النصر خطاب رسمي من اللجنة الأولمبية المصرية بالحصول على مهلة لمدة أسبوع من تاريخ 16 يونيو الجاري للرد على الشكوى المقدمة من أحمد الأحمر عضو مجلس إدارة نادي النصر بشأن بعض المخالفات التي ارتكبها مجلس إدارة النادي خلال الفترة الحالية. 


وجاء في خطاب اللجنة الأولمبية الموجه لمجلس إدارة نادي النصر ضرورة الرد على الشكوى المقدمة من عضو مجلس الإدارة أحمد الأحمر خلال أسبوع على أن يكون الرد مدعم بالمستندات . 


وتضمنت الشكوى المقدمة من أحمد الأحمر تزوير توقيعه على محضر مجلس إدارة النادي وبعض المخالفات الإدارية والخاصة بمخالفة نص المادة 39 في الدعوى لاجتماعات مجلس الإدارة وإبرام تعاقدات بأكبر من مدة مجلس الإدارة بالمخالفة لنص لائحة النادي وتوقيع عضو مجلس إدارة على محاضر مجلس الإدارة رغم تقديم استقالته وعدم العدول عنها في الوقت القانوني وإصدار استغناءات من قبل مجلس الإدارة بدون قرار مجلس ومخالفات مالية خلال الفترة الأخيرة.  


وكانت وزارة الشباب والرياضة قد شكلت لجنة برقم 11 لسنة 2024 لبحث الشكوى المقدمة من أحمد الأحمر بشأن تزوير توقيعه على محضر مجلس إدارة واقتحام مكتبه ووجود بعض المخالفات المالية والإدارية حيث وسعت اللجنة أعمال التفتيش خلال الفترة الحالية في إنتظار صدور التقرير النهائي لأعمال اللجنة.

الاولمبية الشكاوى المقدمة عضو المجلس احمد الأحمر احمد محمدي