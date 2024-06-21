محافظ بني سويف يكلف الصحة ببحث حالة فتاة فور التماس أسرتها المساعدة

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف وكيلة وزارة الصحة الدكتورة سماح جاد بسرعة بحث الحالة الصحية لفتاة تقيم بمدينة بني سويف، والتي قد تردد عنها في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بأنها تحتاج الى اجراء عملية جراحية في احدى ساقيها، وتلتمس أسرتها المساعدة في علاجها.

وعلى الفور قامت وكيلة وزارة الصحة بتكليف الدكتور محمد الجبالي استشاري الجراحة ومدير الطب العلاجي بمديرية الصحة بالتواصل مع أهل الفتاة والوقوف على طبيعة الحالة الصحية لها من خلال استعراض بعض الإشاعات والتحاليل الطبية وأفادت أسرة الفتاة، حيث تبين أنه تم تركيب جهاز في احدى قدميها بأحد المستشفيات بالقاهرة لظروف صحية خاصة بالفتاة، والذي قد تسبب في احداث اصابة ساقها بغرغرينه، ليتطلب ذلك ضرورة التدخل الجراحي.

و قام مدير الطب العلاجي بإبلاغ أسرة الفتاة باستعداد المديرية باجراء هذه العملية وتحمل تكلفتها سواء كان اجراء العملية باحدى المستشفيات الحكومية أو الخاصة بالمحافظة، ولكن أفاد والد الفتاة بأن أحد المتبرعين تبرع بتكاليف العملية وإجرائها بالقاهرة، وأن العملية ستحتاج بعض التحاليل والفحوصات الطبية. و بدوره أ كد له مدير الطب العلاجي أن المديرية ستتكفل باجراء هذه الفحوصات والتحاليل فضلا عن متابعة الحالة الصحية للفتاة بعد إجراء العملية بالقاهرة على نفقة أحد المتبرعين.

وأفادت وكيلة وزارة الصحة أنها أبلغت محافظ بني سويف بما تم تنفيذه من اجراءات حيال الحالة، والذي كلف بضرورة متابعتها حتى تماثلها للشفاء ، كما أنها وجهت الشكر للمتبرع الذي سيقوم بتحمل نفقة العملية حسب رغبة وإفادة أسرة الفتاة، مؤكدة على أهمية تكامل الجهود الرسمية والمجتمعية في سبيل تحسين جودة ومستوى حياة المواطن .