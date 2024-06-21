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الجمعة 21 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رفع 200 طن قمامة من شوارع أبوقرقاص المنيا

رفع 200 طن قمامة
رفع 200 طن قمامة بمدينة أبوقرقاص بالمنيا
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نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوقرقاص برئاسة المهندس حامد فخرى  حملة مكبرة للنظافة والتجميل وكنس وتمهيد الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق المدينة والتوابع  اليوم الجمعة.

وتم  رفع عدد 200 طن مخلفات صلبة وقمامة ( ١٢٠ طنا بالوحدة المحلية بقرية أبوقرقاص والوحدة المحلية القروية ببنى موسي  - ٨٠ طنا بالوحدة المحلية بقرية أبوقرقاص البلد تحت  والوحدة المحلية القروية ابيوها  ).

وأكد رئيس المركز أن العمل يجري على قدما وساق تنفيذا لتوجيهات  اللواء  أسامة القاضى محافظ المنيا بضرورة الإهتمام بمنظومة النظافة وتجميل وتشجير المدن والقرى على مستوى مراكز وقرى المحافظة.

 

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اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا مدينة أبوقرقاص منظومة النظافة مخلفات صلبة محافظ المنيا حملة مكبرة للنظافة