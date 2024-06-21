رفع 200 طن قمامة من شوارع أبوقرقاص المنيا

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوقرقاص برئاسة المهندس حامد فخرى حملة مكبرة للنظافة والتجميل وكنس وتمهيد الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق المدينة والتوابع اليوم الجمعة.

وتم رفع عدد 200 طن مخلفات صلبة وقمامة ( ١٢٠ طنا بالوحدة المحلية بقرية أبوقرقاص والوحدة المحلية القروية ببنى موسي - ٨٠ طنا بالوحدة المحلية بقرية أبوقرقاص البلد تحت والوحدة المحلية القروية ابيوها ).

وأكد رئيس المركز أن العمل يجري على قدما وساق تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بضرورة الإهتمام بمنظومة النظافة وتجميل وتشجير المدن والقرى على مستوى مراكز وقرى المحافظة.

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