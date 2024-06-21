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الجمعة 21 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تخفيض السرعة المقررة للقطارات لارتفاع درجات الحرارة

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد
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أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر اليوم الجمعة تعليماتها لقائدي القطارات  بتخفيض السرعة المقررة للقطارات على معظم الخطوط نظرا لارتفاع درجة الحرارة  والتى تؤثر على القضبان والمعدات  وأن هذا الإجراء ضرورى لتفادى أى طارئ  حفاظاً على السلامة العامة للركاب و سلامة المعدات على أن يتم عودة  مسير القطارات للسرعة المقررة حال إنخفاض درجة الحرارة.


وتؤكد الهيئة أنه يتم متابعة درجات الحرارة بشكل يومي  وعلى مدار الساعة ومدى تأثيرها على الخطوط  وبخاصة الوجه القبلى وذلك من خلال  فرق الطوارئ المخصصة لذلك والمنتشرة على جميع الخطوط ..
وتؤكد الهيئة أن حركة القطارات منتظمة بجميع خطوط الوجهين البحري والقبلي، ولا يوجد ما يؤثر على حركة التشغيل  . 
وتتقدم الهيئة بالاعتذار للركاب عن التأخير الناتج عن ارتفاع درجة الحرارة حيث أن ذلك خارج عن إرادة الهيئة .

الهيئة القومية لسكك حديد مصر قائدي القطارات ارتفاع درجة الحرارة