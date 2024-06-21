أمن الجيزة يحرر شابين اختطفهما آخرون لخلافات مالية بالشيخ زايد

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في تحرير شابين اختطفهما آخرين بسبب خلافات مالية بينهما بمدينة الشيخ زايد.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا من أسر شخصين يفيد بتلقيهم اتصالا هاتفيا من رقم مجهول يفيد باختطاف نجليهما وطلب فديو مالية بمدينة الشيخ زايد، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة أمكن ضبط المتهمين وتحرير المختطفين وبمواجهة الجناة أفادوا بوجود خلافات مالية بينهم وبين المجني عليهما.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.