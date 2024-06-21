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الجمعة 21 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الثانوية العامة 2024| محافظ المنيا يتابع جاهزية اللجان لاستكمال الامتحانات  

الثانوية العامة 2024| محافظ
الثانوية العامة 2024| محافظ المنيا يتابع جاهزية اللجان
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تابع  اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اليوم الجمعة  جاهزية لجان امتحانات الثانوية العامة لاستكمال ماراثون امتحانات الثانوية  الذي انطلق يوم 10 يونيو الحالي ثم توقفت في إجازة عيد الأضحي لتستكمل غدا السبت 22 مايو  حيث وجه محافظ المنيا رؤساء الوحدات المحلية  بالمرور علي المدارس ومتابعة تجهيز مقرات لجان الثانوية العامة قبل بدء الامتحانات.

وقام رؤساء المدن بالمنيا بالمرور علي عدد من المدارس ومتابعة تجهيز مقرات لجان الثانوية العامة للتأكد من وجود جميع المرافق بها وان تكون بحاله جيده لاستقبال الطلاب والطالبات ورفع مستوى النظافة العامة داخل المدارس واتخاذ كافة الإجراءات لتوفير سبل الحماية والأمان للطلاب .

يؤدي 37 ألفا و432 طالبًا وطالبة بشهادة الثانوية العامة امتحاناتهم يوم السبت القادم 22 يونيو في مادة اللغة العربية بمحافظة المنيا، حيث تم تخصيص 100 لجنة على مستوى جميع المراكز، يؤدي من خلالها الطلاب امتحانات الثانوية العامة.

وأعلن حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا رفع درجة الاستعداد القصوى؛ استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة، بمختلف الإدارات التعليمية  بالتنسيق بين كل الجهات والأجهزة المعنية.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن ذلك يأتي بناءً على توجيهات  الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وتعليمات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

وشدد حمدي على التنسيق التام بين المديرية وكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والمراكز المختلفة، لتأمين كافة اللجان الامتحانية، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر.

كما شدد حمدي مصطفى، على أهمية تحقيق التناغم والتعاون في تنفيذ كافة التوجيهات والإجراءات المتعلقة بانضباط سير  الامتحانات، ومراجعة موقف اللجان الواقعة بنطاق كل إدارة تعليمية من حيث توفير الإضاءة الجيدة، والتأكد من صيانة المراوح وتوفير مبردات مياه نظيفة للشرب بكل لجنة امتحانية، والتأكيد على  نظافة الحمامات، وتوفير زائر صحي بكل لجنة بالتنسيق مع مديرية الصحة.
 من جانبه، أوضح حمدى مصطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه جرى توفير كافة سبل الراحة للطلاب داخل اللجان، ومنع دخول التليفونات وأي وسائل تساعد على الغش، مؤكدا أن جميع اللجان استقبلت الطلاب وسط إجراءات تفتيشية مشددة، وجرى توزيع الأسئلة في الموعد المحدد بجميع اللجان، حيث أن المستهدف  لأداء  داخل اللجان 30 ألف و 212 طالباً وطالبة ، على مستوى المحافظة.

وأعلن حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا رفع درجة الاستعداد القصوى؛ استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة، بمختلف الإدارات التعليمية  بالتنسيق بين كل الجهات والأجهزة المعنية.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أطلقت الاثنين 10 يونيو 2024، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024، بامتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية. 

وأوضحت الوزارة أن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع ستستمر حتى يوم الأربعاء 12 يونيو، بينما تبدأ امتحانات المواد الأساسية في 22 يونيو عقب انتهاء إجازة عيد الأضحي المبارك، وتستمر حتى 20 يوليو 2024. 

 

 

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إجازة عيد الاضحى الثانوية العامة 2024 الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا حمدي مصطفي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا