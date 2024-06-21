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الجمعة 21 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الصين تعرب عن معارضة شديدة إزاء تسليح أمريكا لمنطقة تايوان الصينية

الصين وأمريكا
الصين وأمريكا
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أعربت الصين عن معارضة شديدة إزاء تقديم الولايات المتحدة أسلحة لمنطقة تايوان الصينية.

وحثت وزارة الدفاع الوطني الصينية، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة على تنفيذ التزامها بعدم دعم حركة "استقلال تايوان"، والتوقف عن تسليح منطقة تايوان التابعة للصين بأي شكل من أشكال، واتخاذ إجراءات عملية بهدف الحفاظ على علاقات مستقرة بين الدولتين.

وقال المتحدث باسم الوزارة وو تشيان- في مؤتمر صحفي، أوردته شبكة تلفزيون الصين الدولية "سي جي تي إن"- إن مبيعات الأسلحة الأمريكية لمنطقة تايوان الصينية تنتهك بصورة خطيرة سياسة "الصين الواحدة" والبيانات المشتركة بين بكين وواشنطن.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد وافقت على البيع المحتمل لطائرات بدون طيارة وصواريخ لتايوان مقابل ما يقدر بـ 360 مليون دولار أمريكي، وفقا لوكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون".

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