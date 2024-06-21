الرياضة تشارك في احتفالات الهند باليوم العالمي لليوجا بالقاهرة

أناب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مدير عام النشاط الطلابي بالوزارة، لحضور احتفالات الجمهورية الهندية باليوم العالمي لليوجا في دورته العاشرة، بمشاركة الاتحاد المصري للرياضة للجميع.

حضر الحفل، أجيت جوبتيه سفير الهند بجمهورية مصر العربية، والدكتور عماد البناني رئيس الاتحاد المصري والعربي نائب رئيس الاتحاد الدولي للرياضة للجميع.

وعلى هامش الاحتفالية، تبادلت السفارة الهندية الدروع مع وزارة الشباب و الرياضة، والاتحاد المصرى العام للرياضة للجميع، ومحافظة القاهرة.

وبلغ عدد اعضاء الرياضة للجميع المشاركين حوالي ٢٥٠ مشارك من أندية الترسانة والزمالك والنصر وحلوان العام والمعادي و اليخت والمقاولون العرب و هيلوليدو ومركز شباب حلوان الجديدة.

يعتبر اليوم العالمى اليوجا يوماً عالمياً حيث أعلنت الامم المتحدة يوم ٢١ يونيو من كل عام يوماً عالمياً لليوجا، كما أنها تُعد أحد الرياضات البدنية المرتبطة بالعلوم الانسانية بالغة الدقة.