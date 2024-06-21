وزراء داخلية النمسا وألمانيا وبولندا يبحثون التعاون في مجال الهجرة

بحث وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر في برلين اليوم مع كل من وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فايسر ووزير الداخلية البولندي توماش سيمونياك، التعاون في مجالات الهجرة وحماية الحدود الخارجية.

وأفادت وزارة الداخلية النمساوية في بيان اليوم الجمعة - بأن المحادثات تناولت التعاون الوثيق في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وكان التركيز بشكل خاص على تنفيذ ميثاق الاتحاد الأوروبي بشأن اللجوء والهجرة، بالإضافة إلى حماية الحدود الخارجية ومكافحة استغلال الهجرة من قبل دول مثل روسيا والتعاون مع دول ثالثة.

وقال وزير الداخلية جيرهارد كارنر - بحسب البيان - إن ألمانيا والنمسا تعملان معًا بشكل وثيق في مجال الأمن وقد تم نشر أكثر من 40 ضابط شرطة نمساويا في بطولة كرة القدم الأوروبية.

ورحب البيان بالمبادرة الألمانية لترحيل الأفغان المدانين في جرائم خطيرة ومنع استغلال الحماية الممنوحة لهم في أوروبا.

وأضاف البيان أن بولندا تشكل جزءًا من مبادرة الدول الخمس عشرة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والتي دعت في رسالة إلى مفوضية الاتحاد الأوروبي إلى إيجاد فرص جديدة للتعاون مع دول ثالثة.