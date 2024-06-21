الثانوية العامة 2024| حملات نظافة أمام لجان الامتحانات بالمنيا

تمهيدا لاستكمال امتحانات الثانوية العامة قامت الوحدات المحلية بالمنيا بتنفيذ حملة نظافة مكبرة أمام اللجان تمهيدا لاستكمال مارثون امتحانات الثانوية العامة والتي تقام غدا السبت.

وتفقد اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة بني مزار حملة مرورية على المدارس المستضيفة للجان الثانوية العامة للعام الحالى للوقوف على مدى جاهزية واستعداد تلك المدارس لعودة الامتحانات.

وأثناء جولته الميدانية ومن أجل مصلحة أبنائه الطلاب والطالبات أوصى بصيانة المظلات أمام بوابات اللجان لحماية الطلاب من التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء الدخول والخروج, وصيانة الحواجز الأمنية وإعادة تشكيل ممرات لتنظيم حركة الطلاب على مسافات آمنة بينهم،، مع رفع مستوى النظافة, وإزالة الإشغالات, والتنسيق مع شركتي الكهرباء والاتصالات لتلافي الأعطال, وكذلك التنسيق مع الإدارة الصحية ومرفق الإسعاف وإدارة المرور للتأكيد على تمام الجاهزية لمواجهة أى طارئ قد يحدث أثناء أداء الامتحانات.



من جانبه، أوضح حمدى مصطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه جرى توفير كافة سبل الراحة للطلاب داخل اللجان، ومنع دخول التليفونات وأي وسائل تساعد على الغش، مؤكدا أن جميع اللجان استقبلت الطلاب وسط إجراءات تفتيشية مشددة، وجرى توزيع الأسئلة في الموعد المحدد بجميع اللجان، حيث أن المستهدف لأداء داخل اللجان 30 ألفا و 212 طالباً وطالبة ، على مستوى المحافظة.

وأعلن حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا رفع درجة الاستعداد القصوى؛ استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة، بمختلف الإدارات التعليمية بالتنسيق بين كل الجهات والأجهزة المعنية.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن ذلك يأتي بناءً على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعليمات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

وشدد حمدي على التنسيق التام بين المديرية وكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والمراكز المختلفة، لتأمين كافة اللجان الامتحانية، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر.

كما شدد حمدي مصطفى، على أهمية تحقيق التناغم والتعاون في تنفيذ كافة التوجيهات والإجراءات المتعلقة بانضباط سير الامتحانات، ومراجعة موقف اللجان الواقعة بنطاق كل إدارة تعليمية من حيث توفير الإضاءة الجيدة، والتأكد من صيانة المراوح وتوفير مبردات مياه نظيفة للشرب بكل لجنة امتحانية، والتأكيد على نظافة الحمامات، وتوفير زائر صحي بكل لجنة بالتنسيق مع مديرية الصحة.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أطلقت اليوم الاثنين 10 يونيو 2024، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024، بامتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية. وأوضحت الوزارة أن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع ستستمر حتى يوم الأربعاء 12 يونيو، بينما تبدأ امتحانات المواد الأساسية في 22 يونيو عقب أنتهاء إجازة عيد الأضحي المبارك، وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

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