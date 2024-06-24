حلم اللقب الأول يغازل بيراميدز.. القطار السماوي يواصل الانتصارات في الدوري

حلم اللقب الأول يُغازل بيراميدز، حيث يعيش نادي بيراميدز حالة فنية وحالة معنوية مرتفعة وسط نتائج مميزة في مسابقة الدوري الممتاز فرضت نفسها على الأجواء داخل النادي السماوي في رحلة البحث عن أول لقب في تاريخ النادي، وأصبح القطار السماوي أقرب من أي وقت مضى بعد أن استعصت الألقاب والبطولات على «السماوي» في السنوات الأخيرة رغم أن الفريق كان قاب قوسين أو أدنى من التتويج بأكثر من بطولة في المواسم الأخيرة.

ويمتلك فريق نادي بيراميدز كل مقومات وإمكانيات التتويج بالبطولة، في ظل التألق الشديد والنتائج الأفضل في تاريخ النادي على الصعيد المحلي، بفضل قرارات إدارة النادي برئاسة ممدوح عيد، الذي وفر كل سبل النجاح من صفقات مميزة ومحترفين هم الأفضل في الدوري المصري الممتاز، إلى جانب القرار الأصعب بتغيير الإدارة الفنية في وقت صعب برحيل البرتغالي جايمي باتشيكو، والتعاقد مع المدير الفني الكرواتي المخضرم كرونسلاف يورتشيتشن، قائد القطار السماوي وصاحب الإمكانيات والخبرات الكبيرة لترسم إدارة النادي السماوي ملامح الطريق إلى منصات التتويج باللقب الأول في تاريخ النادي.

يورتشيتش قائد ثورة بيراميدز

ومنذ تولي «يورتشيتش» المهمة الفنية في بيراميدز حقق نتائج مميزة ولم يتعرض الفريق تحت قيادته لأي هزيمة في الدوري، بل حقق القطار السماوي واحدة من أهم وأكبر سلاسل الفوز في تاريخ النادي بعدما حقق 12 فوزًا متتاليًا ورفع رصيده إلى 62 نقطة وضعته في صدارة جدول ترتيب الدوري وأصبح حلم اللقب الأول يُغازل بيراميدز.

ويطارد المدرب الكرواتي حلمه وحلم إدارة نادي بيراميدز ويقربه من لقب تاريخي في الدوري وسط تطلعات وطموحات كبيرة تغازل إدارة ومالك النادي.

محترفو بيراميدز

وعلى صعيد المحترفين الأجانب، يمتلك بيراميز كتيبة من المحترفين هم الأفضل في مسابقة الدوري المصري، بعدما نجحت إدارة النادي في تدعيم الصفوف بصفقات من العيار الثقيل، يأتي على رأسها المغربي محمد الشيبي، الذي يمتلك إمكانيات فنية كبيرة، وهو أحد نجوم منتخب المغرب، كما يمتلك أفضل صناعة أهداف في الدوري، كما يتواجد أيضًا في صفوف بيراميدز المهاجم الكونغولي الدولي فينستون ماييلي، أحد هدافي الدوري، إلى جانب المغربي وليد الكرتي، الذي يعتبر من أفضل لاعبي خط الوسط في الدوري ولفت الأنظار بقوة حتى أصبح مطلبًا لأندية كبيرة في الخليج والدول العربية.

ويضم فريق بيراميز أيضا البوركينابي بلاتي توريه، «مكوك» خط الوسط، والذي يعد الأفضل في مركزه بالمسابقة المحلية، إلى جانب الجنوب أفريقي فخري لاكاي، «دبابة» الهجوم السماوي، والذي يُجيد اللعب في أكثر من مركز في الخط الأمامي ويتم توظيفه بطريقة مميزة.