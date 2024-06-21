برلمانية تطالب الحكومة بوضع خطة لإحياء صناعة الغزل والنسيج

تقدمت النائبة سحر العشري عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة، بشأن أزمة الإهمال الشديد في صناعة الغزل والنسيج وغلق المصانع وخسائر بالمليارات.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أهمية الحفاظ على صناعة الغزل والنسيج في مصر، حيث كان دعم صناعة الغزل والنسيج في مقدمة اهتمام الدولة خلال السنوات الماضية لاستعادة أمجاد القطن المصري الذي تربع على عرش الأقطان لأكثر من 100 عام. موضحة أن هذه الصناعة كانت أمنا قوميا ومصدر دخل كبير للدولة لتسابق الدول في الحصول عليه من مصر وهو طويل التيلة.

وأضافت سحر العشري: لا يخفي على أحد أن هذه الصناعة تدهورت على مدار العقود الماضية بسبب الإهمال الشديد وتهالك المعدات وعدم صيانتها أو استبدالها بمعدات حديثة بالإضافة إلى عدم القدرة على تسويق المنتجات بشكل صحيح.

وتابعت، أن الإهمال تسبب في موت الصناعة عمدا وترك المجال لشركات أجنبية نظير الاستثمارات، إلى أن تكبد القطاع خسائر كبيرة متتالية بلغت مليارات من الجنيهات وكان مصير الشركات الإغلاق والتصفية.

وطالبت الحكومة بالتحرك العاجل ووضع خطة لإعادة إحياء الغزل والنسيج من جديد بعد أن كانت في مقدمة الصناعة في مصر.