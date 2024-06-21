لطيفة تعلن أول أغنية لها بالذكاء الاصطناعي

نشرت الفنانة لطيفة على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، البرومو الدعائى لها من أغنيتها الجديدة “يا ليالي”، والتى جاءت بخاصية الذكاء الإصطناعي لتشارك بها جمهورها.

https://www.instagram.com/reel/C8eZTpmM9gO/?igsh=YnJydG84a204ZzV6

وعلقت على البرومو الدعائى للأغنية "إحنا إللى الدنيا بتتهد وترقص على خطوتنا ومادام غنينا مفيش حد على الأرض يسكتنا".

وتابعت لطيفة "يا حبايبي ده تيزر من أول الاغاني اللى نفذناها بتقنية الذكاء الإصطناعي، مع المخرج الكبير وليد ناصيف ويارب تعجبكم".

واضافت"واستنونا قريباً فى البوم مفيش ممنوع قريبا على قناتى على اليوتيوب وكل المنصات الموسيقية".

أغنية "يا ليالي" من كلمات الشاعر ملاك عادل، وتوزيع تميم، والألحان محمد حسن.

يشار أن الفنانة لطيفة تنتظر طرح الألبوم الغنائي الجديد لها "مفيش ممنوع"، والمنتظر طرحه على كل منصات الإستماع خلال الأيام القليلة المقبلة.