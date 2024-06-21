مصرع شاب متأثرا بإصابته في مشاجرة بمنشأة القناطر

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته في مشاجرة نشبت بين طرفين بسبب خلافات سابقة قبل 6 أيام بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة.

مشاجرة تنتهي بقتيل في منشأة القناطر

تلقي المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود مصابين بقرية المناشي بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول شقيقين، وطرف ثان أربع أشخاص من أسرة واحدة نتج عنها إصابة عدد من الطرفين، تم ضبط طرفي المشاجرة ونقل المصابين إلى المستشفى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

وبعد مرور 6 أيام وردت إشارة من المستشفي تفيد بوفاة أحد المصابين نتيجة تعرضه لطعنة نافذة.