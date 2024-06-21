إنستجرام تطلق ميزة جديدة لزيادة التفاعل بين المستخدمين

أعلنت إنستجرام عن إطلاق ميزة جديدة تهدف إلى تعزيز التواصل الجماعي بين المستخدمين داخل التطبيق.

تتيح الميزة الجديدة للمستخدمين إضافة الأصدقاء المقربين إلى جلسات البث المباشر، مما يمكنهم من البث مع ما يصل إلى ثلاثة أشخاص آخرين في جلسة فيديو خاصة.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود انستجرام لتعزيز التواصل الخاص بين المستخدمين، حيث تتيح جلسات البث المباشر الجديدة مشاركة المحتوى فقط مع الأشخاص المدرجين في قائمة الأصدقاء المقربين للمستخدم. يمكن الآن للمستخدمين البث لأصدقائهم المقربين ودعوة الآخرين في هذه القائمة للمشاركة في استضافة البث أو الانضمام إليه.

كما تتيح هذه الميزة للمستخدمين توسيع دائرة جمهورهم لتشمل الأصدقاء المقربين لأصدقائهم، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للفيديو المباشر للمجموعات الصغيرة. تسهم هذه الخطوة في تسهيل التواصل الشخصي وتعزيز الروابط داخل التطبيق.

وتأتي هذه الميزة استجابة لشعبية الفيديو المباشر بين المستخدمين الأصغر سنًا، حيث أصبح وسيلة تواصل رئيسية تعكسها شعبية محادثات فيديو الرسائل المباشرة وTikTok Live. تعتمد ميزة البث المباشر للأصدقاء المقربين على فكرة تطبيق Houseparty، وهو تطبيق شائع للدردشة المباشرة يسمح للمراهقين بالحفاظ على التواصل مع المجتمع حتى عند البقاء في المنزل.

تهدف الميزة الجديدة إلى تقديم وسيلة إضافية لمستخدمي انستجرام للتواصل والمحافظة على المجتمعات المترابطة. كما أنها تأتي في وقت يشهد فيه التطبيق تحولًا ملحوظًا نحو التبادلات الخاصة عبر الرسائل المباشرة.

بالإضافة إلى ذلك، شهدت انستجرام اهتمامًا كبيرًا بميزة "الملاحظات" (Notes) التي تتيح للمستخدمين ترك مطالبات للأصدقاء للرد عليها في الجزء العلوي من صندوق الرسائل المباشرة. حظيت هذه الميزة بشعبية خاصة بين المستخدمين الأصغر سنًا، وهم الفئة التي تسعى انستجرام للحفاظ على تفاعلها في التطبيق، مما يدفعها إلى مواصلة إضافة عناصر جديدة لتعزيز ميزة "الملاحظات".

وتوفر ميزة البث المباشر للأصدقاء المقربين طرقًا إضافية للتفاعل والتواصل عبر التطبيق، خاصة للجماهير الأصغر سنًا. وفي سياق منفصل، تواصل انستجرام تطوير طرق جديدة للتفاعل مع الموسيقى داخل التطبيق، بما في ذلك إضافة الموسيقى إلى المنشورات الدائرية التي تتضمن مقاطع فيديو. يمكن للمستخدمين الآن إضافة مقطوعات موسيقية لترافق تحديثات المنشورات الدائرية، مما يعزز تجربة المستخدمين في مشاركة المحتوى الموسيقي.

تعكس هذه التحسينات التزام انستجرام بتقديم أدوات مبتكرة لتعزيز تجربة المستخدمين وتوفير طرق جديدة للتواصل والتفاعل داخل التطبيق.