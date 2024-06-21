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الجمعة 21 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

خطوات القيد بجدول الأخصائيين أو الاستشاريين بـ«أطباء مصر»

النقابة العامة للأطباء
النقابة العامة للأطباء
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تضم النقابة العامة للأطباء، جدولا خاصا بـ الأخصائيين والاستشاريين، وتعرض لكم "البوابة نيوز" خطوات القيد:

 

- كارنيه النقابة

- سداد اشتراك النقابة المتأخر

- ما يثبت حصول الطبيب علي الدرجة العلمية ( مع إحضار الأصل).

- ما يثبت أن الطبيب كان يعمل فعلياً في مجال التخصص محل الترقية "علي قوة العمل" بعد سنة من حصوله علي الدرجة العلمية، أو قرار إنهاء الخدمة مع بيان حالة وظيفية من المكان الخاص

(2) تحتسب الدرجة العلمية كدرجة مكملة للتخصص في الحالات الاتية :
- اذا كانت في نفس التخصص العام.
- اذا كانت في تخصص دقيق مرتبط بالتخصص العام .
- يتم تسجيل الدرجة الفنية فقط للتخصص العام، أما بالنسبة للتخصصات الدقيقة فلا تسجل إلا بمسماها فقط دون درجة فنية ، ويحق للطبيب التسجيل في تخصص دقيق واحد وهو الذي قيد الممارسة الحالية بالنسبة للطبيب.

النقابة العامة للأطباء جدول خاص بـ الأخصائيين والاستشاريين خطوات القيد