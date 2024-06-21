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الجمعة 21 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إزالة 10 حالات تعد بالبناء على أراض زراعية بالمنيا

إزالة ١٠حالات تعدى
إزالة ١٠حالات تعدى بالبناء علي أراضي زراعية بالمنيا
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تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اليوم الجمعة التصدى بكل حزم لجميع صور التعديات و وقفها و إزالتها في المهد في جميع مدن المحافظة .

وفي هذا الشأن تابع  الدكتور محمد حلمي  رئيس مركز ومدينة مغاغة حملة لإزالة وإيقاف تعديات البناء المخالف بالمدينة والقري تحت إشراف حسن محمد السيد و  عصام محمود شلقامي نائبا رئيس المركز وبحضور عبد المنعم صابر رئيس قرية شم  و رئيس حي شرق وحي وسط وحي غرب ومسئول الإشغالات.

أسفرت الحملة عن إزالة وإيقاف ١٠ حالات تعدى بالبناء المخالف بحي شرق وحي غرب وحي وسط كما تم التحفظ علي ٢ خلاطة و ٥ مقصات وعلي أدوات البناء وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

 

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