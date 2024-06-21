إزالة 10 حالات تعد بالبناء على أراض زراعية بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اليوم الجمعة التصدى بكل حزم لجميع صور التعديات و وقفها و إزالتها في المهد في جميع مدن المحافظة .

وفي هذا الشأن تابع الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة مغاغة حملة لإزالة وإيقاف تعديات البناء المخالف بالمدينة والقري تحت إشراف حسن محمد السيد و عصام محمود شلقامي نائبا رئيس المركز وبحضور عبد المنعم صابر رئيس قرية شم و رئيس حي شرق وحي وسط وحي غرب ومسئول الإشغالات.

أسفرت الحملة عن إزالة وإيقاف ١٠ حالات تعدى بالبناء المخالف بحي شرق وحي غرب وحي وسط كما تم التحفظ علي ٢ خلاطة و ٥ مقصات وعلي أدوات البناء وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

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