«المحامين العرب» يبحث مناهضة الفصل العنصري والاستعمار الإسرائيلي

أعلنت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، يوم الاثنين المقبل، بمقر الاتحاد بالقاهرة، الملتقى العربي لمناهضة الفصل العنصري، والاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي؛ وذلك بالتعاون مع دائرة مناهضة الفصل العنصري في منظمة التحرير الفلسطينية.



واوضح المكاوي بن عيسى، أمين عام اتحاد المحامين العرب، في تصريحات صحفية، إن الملتقى يهدف إلى تشكيل ائتلاف عربي لمناهضة الفصل العنصري، والاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي، عن طريق تشكيل الائتلاف العالمي لمناهضة وإنهاء الفصل العنصري، وتعزيز تحشيد الرأي العام الشعبي والنقابي والسياسي، لمواجهة جرائم الاحتلال وسياساته، ومحاسبة نظام الفصل العنصري الإسرائيلي.

وأشار الأمين العام للاتحاد، أن الملتقى يهدف أيضا إلى تعزيز حالة التضامن المتنامية عالميا مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، من خلال الدعم والمشاركة الفعالة في كافة حركات التضامن والمناصرة للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، والبحث في سبل تفعيل وتعبئة جهود النقابات والاتحادات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني في مواجهة سياسات نظام الاحتلال والفصل العنصري وجرائمه».