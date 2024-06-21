«المصريين الأحرار» يدشن غرفة عمليات لمتابعة أزمة الحجاج غير النظاميين

أعرب حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، عن خالص تعازيه ومواساته لأسر ضحايا حادث الحج غير النظامي، مؤكدًا على وقوفه إلى جانبهم في هذا المصاب الجلل.

وأشاد الحزب بدور وجهود القيادة السياسية المصرية، وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في التدخل والسماح للحجاج غير النظاميين بالدخول إلى الحرم وأداء فريضة الحج، كما ثمن جهود الدولة المصرية والرئيس في توجيهاته بتشكيل خلية أزمة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين.

وثمن الحزب تشديد الرئيس على التزام الحكومة بتقديم الدعم اللازم لاسر الضحايا في هذا الحدث المؤسف، وتوجيه الحكومة للتنسيق الفوري مع السلطات السعودية لتسهيل استلام جثامين المتوفين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة في هذا الشأن.

وأكد الحزب على ضرورة إجراء تحقيقات عاجلة وفورية مع المسؤولين والمتسببين في هذا الحادث المؤسف، واعلان مسار التحقيقات للجميع وفق لقواعد الشفافية المعهودة من جهات القضاء المصري حتى تغلق باب التأويل أو الشائعات المغرضة.

من جانبه، دشن حزب المصريين الأحرار، غرفة عمليات بالخليج بإشراف أحمد على حسن عضو الهيئة العليا ومسؤول شؤون المصريين بالخليج منذ للوهلة الأولى للمتابعة مع غرفة عمليات مركزية للمساعدة في تحقيق توجيهات السيد الرئيس وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة وفق الإمكانات المتاحة.

وأوضح أحمد على حسن، أن غرفة العمليات مازالت في حصر مستمر لعدد المتوفيين والمصابين أماكنهم، وأن الغرفة تتابع المستجدات بالتنسيق مع السفارة المصرية والجهات الحكومية السعودية وتعاون رموز الجالية المصرية بالسعودية.