ads
الجمعة 21 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

«المصريين الأحرار» يدشن غرفة عمليات لمتابعة أزمة الحجاج غير النظاميين

الحجاج
الحجاج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعرب حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، عن خالص تعازيه ومواساته لأسر ضحايا حادث الحج غير النظامي، مؤكدًا على وقوفه إلى جانبهم في هذا المصاب الجلل.

وأشاد الحزب بدور وجهود القيادة السياسية المصرية، وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في التدخل والسماح للحجاج غير النظاميين بالدخول إلى الحرم وأداء فريضة الحج، كما ثمن جهود الدولة المصرية والرئيس في توجيهاته بتشكيل خلية أزمة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين.

وثمن الحزب تشديد الرئيس على التزام الحكومة بتقديم الدعم اللازم لاسر الضحايا في هذا الحدث المؤسف، وتوجيه الحكومة للتنسيق الفوري مع السلطات السعودية لتسهيل استلام جثامين المتوفين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة في هذا الشأن.

وأكد الحزب على ضرورة إجراء تحقيقات عاجلة وفورية مع المسؤولين والمتسببين في هذا الحادث المؤسف، واعلان مسار التحقيقات للجميع وفق لقواعد الشفافية المعهودة من جهات القضاء المصري حتى تغلق باب التأويل أو الشائعات المغرضة.

من جانبه، دشن حزب المصريين الأحرار، غرفة عمليات بالخليج بإشراف أحمد على حسن عضو الهيئة العليا ومسؤول شؤون المصريين بالخليج منذ للوهلة الأولى للمتابعة مع غرفة عمليات مركزية للمساعدة في تحقيق توجيهات السيد الرئيس وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة وفق الإمكانات المتاحة.

وأوضح أحمد على حسن، أن غرفة العمليات مازالت في حصر مستمر لعدد المتوفيين والمصابين أماكنهم، وأن الغرفة تتابع المستجدات بالتنسيق مع السفارة المصرية والجهات الحكومية السعودية وتعاون رموز الجالية المصرية بالسعودية.

 

أداء فريضة الحج أسر ضحايا الجهات الحكومية الرئيس عبدالفتاح السيسي السفارة المصرية السلطات السعودية جهود الدولة المصرية حزب المصريين الاحرار