تحرير 11 محضرا.. رئيس مدينة ملوى يقود حملة لإزالة الإشغالات

قــاد تاج جلال ابوسداح رئيس مركز ومدينة ملوى اليوم الجمعة حملة لإزالة الإشغالات بشوارع المدينة ، وذلك بحضور ناصر ياسين سكرتير المركز وأسامة سيبويه نائب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء ومدير الإشغالات وعددا من الجهات المعنية، وذلك تزامناً مع احتفالات عيد الأضحى المبارك، ورفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق.

واسفرت الحملة عن تحرير 11 محضرا تنوعت مابين (ازالة إدارية، اشغال طريق، بائع متجول).

يأتى ذلك في إطار جهود الوحدة المحلية لرفع وإزالة الإشغالات ومتابعة حالة النظافة العامة بالأحياء والشوارع الرئيسية .

وأكد " تاج ابوسداح " أن الوحدة المحلية تبذل قصار جهدها لتنفيذ تلك الحملات في إطار الاهتمام برفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية، وعودة الانضباط للشارع والطريق العام وإضفاء مظهر جمالي وحضاري لائق وتوفير بيئة صحية ونظيفة.

جاء ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا ، بتكثيف الحملات لإزالة الإشغالات للحفاظ على السيولة المرورية وعودة الانضباط بشوارع المدينة تزامناً مع احتفالات عيد الاضحى.

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