رئيسة وزراء بنجلاديش تبدأ زيارة رسمية إلى الهند

بدأت رئيسة وزراء بنجلاديش، شيخة حسينة، زيارة رسمية إلى الهند اليوم الجمعة، والتي تستغرق يومين، حيث ستلتقي خلالها مع مسئولين هنود، لمناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الهندية، راندير جايسوال - في منشور على موقع التدوينات القصيرة "إكس" - إن الزيارة ستمنح العلاقات المشتركة دفعة قوية، مؤكدا أن /داكا/ تعد شريكا أساسيا جدير بالثقة.

وأشارت الوزارة - في بيان أوردته شبكة "إن.دي.تي.في." الهندية - إلى أن الزيارة تعد الأولى الرسمية بعد تشكيل الحكومة في الهند في أعقاب الانتخابات العامة التي جرت في البلاد مؤخرا، لافتة إلى أنه من المقرر أن تعقد شيخة حسينة مشاورات ثنائية مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي، كما أنها ستلتقي مع رئيسة البلاد دروبادي مورمو، ونائبها جاجديب دهنكر، ووزير الشئون الخارجية، سوبرامانيام جايشانكار.

وكانت شيخة حسينة من بين زعماء الدول الذين حضروا مراسم أداء اليمين الدستورية لرئيس الوزراء الهندي التي جرت في الـتاسع من يونيو الحالي في العاصمة /نيودلهي.