ads
الجمعة 21 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

شهداء وجرحى في غارات للاحتلال على غزة ورفح

غزة
غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي شقتين سكنيتين وسط مدينة غزة.

وانتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ تمكنت من  جثامين 5 شهداء وعدد من الجرحى بعد استهداف طيران الاحتلال لشقتين سكنيتين لعائلتي "مشتهى" و"أبو العطا" خلف مدرسة دير اللاتين في منطقة غزة القديمة وسط مدينة غزة، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "وفا".

كما قصف طيران الاحتلال منزلا لعائلة "صلاح" في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى، بالتزامن مع قصف مدفعية الاحتلال حي الزيتون جنوب شرق المدينة.

وأصيب عدد من المواطنين في غارة شنها طيران الاحتلال قرب وادي غزة وسط القطاع.

وفي رفح جنوب القطاع، استشهد مواطنان وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت منطقة خربة العدس شمال المدينة، كما أصيب عدد من المواطنين في قصف مدفعية الاحتلال لمحيط خيام تؤوي نازحين.

قصف الاحتلال الإسرائيلي غزة الاحتلال مدفعية الاحتلال