القبض على بائع خردة قتل زميله بسبب 50 جنيها في بولاق الدكرور

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على بائع خردة قتل زميله ضربا بسبب خلافات على مبلغ مالي قدره 50 جنيه اقترضه المجني عليه من المتهم ورفض سداده بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

قتل بائع خردة على يد زميله ببولاق الدكرور

تلقي المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة بلاغا بالعثور على جثة بائع خردة بجوار محل له كدمات واصابات ظاهرية وجري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وبعمل التحريات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة تبين أن وراء إرتكاب الواقعة بائع خردة زميل المجني عليه بسبب اقراض المتهم للمجني عليه مبلغ مالي 50 جنيه ورفض سداده فقام بضربه حتي الموت وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.