زيلينسكي يرحب بقرار إطلاق مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ويصفه بـ"التاريخي"

أثنى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، على قرار دول الاتحاد الأوروبي بإطلاق مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولودوفا إلى التكتل الأوروبي، واصفًا الإجراء بـأنه "خطوة تاريخية".

وقال زيلينسكي في تغريدة دونها عبر حسابه على منصة "إكس" إنه يتطلع إلى الأسبوع المقبل عندما تعقد أوكرانيا والاتحاد الأوروبي أول مؤتمر حكومي دولي؛ لبدء عملية التفاوض بشكل فعال.. مُضيفًا: " أن ملايين الأوكرانيين بل أجيال من شعبنا يحققون حلمهم الأوروبي".

وأشار إلى أن "أوكرانيا تعود إلى أوروبا التي كانت تنتمي لها طيلة قرون كعضو كامل العضوية في المجتمع الأوروبي".

وقدم زيلينسكي أيضًا التهنئة إلى دولة مولودوفا التي شملها القرار أيضًا، قائلًا: "نهنئ أصدقائنا في مولودوفا على هذه الخطوة المهمة نحو مستقبلنا الأوروبي المشترك. سنجعل الاتحاد الأوروبي أقوى معًا".

وأعلن الاتحاد الأوروبي - في وقت سابق اليوم - إطلاق مفاوضات الانضمام إلى التكتل الأوروبي مع أوكرانيا ومولودوفا الأسبوع المقبول.

وأكدت بلجيكا - التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي حاليًا - أن سفراء دول الاتحاد الـ 27 اتفقوا على إطار التفاوض، مُشيرة إلى أن المفاوضات ستنطلق رسميًا الثلاثاء المقبل الموافق 25 يونيو الجاري.