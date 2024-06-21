حبس 4 تجار أستروكس وحشيش في السلام

قررت نيابة السلام، حبس 4 تجار مخدرات 4 ايام علي ذمة التحقيقات،في حيازة كمية كبيرة من المواد المخدرة وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على 4 تجار مخدرات بمنطقة السلام.

ونجحت قوة أمنية في ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة السلام ثان.. وبحوزتهما (2,250 كيلو جرام لمخدر الأستروكس– كمية لمخدر البودر الخام- كمية من خامات تصنيع مخدر الأستروكس - ميزان حساس – سيارة

كما تم ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة السلام ثان.. وبحوزتهما 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.