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الجمعة 21 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس 4 تجار أستروكس وحشيش في السلام

ارشيفية
ارشيفية
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قررت نيابة السلام، حبس 4 تجار مخدرات 4 ايام علي ذمة التحقيقات،في حيازة  كمية كبيرة  من المواد المخدرة وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة. 
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على 4 تجار مخدرات بمنطقة السلام.

ونجحت قوة أمنية في ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة السلام ثان.. وبحوزتهما (2,250 كيلو جرام لمخدر الأستروكس– كمية لمخدر البودر الخام- كمية من خامات تصنيع مخدر الأستروكس - ميزان حساس – سيارة
كما تم ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة السلام ثان.. وبحوزتهما 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

4 أيام علي ذمة التحقيقات الاستروكس المواد المخدرة بمنطقة السلام