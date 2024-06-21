حبس مسجل خطر لحيازته أقراص مخدرة بـ10 ملايين جنيه في المرج

قررت نيابة المرج، حبس عنصر اجرامي 4 ايام علي ذمة التحقيقات في حيازة كمية كبيرة من الاقراص المخدرة وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.



وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض علي عنصر إجرامى بالقاهرة لحيازته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة والمؤثرة بقصد الإتجار تقدر قيمتها المالية بأكثر من 10 مليون جنيه.



وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ممارسة (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالأقراص المخدرة والمؤثرة مُتخذاً من دائرة قسم شرطة المرج مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (371,500 ألف قرص مخدر ومؤثر– سيارتين).

وتقدر القيمة المالية للأقراص المخدرة المضبوطة بـ (10,150 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.