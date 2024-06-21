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الجمعة 21 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مصرع 38 شخصا وفقدان اثنين جراء هطول أمطار غزيرة بجنوبى الصين

أمطار الصين
أمطار الصين
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لقى 38 شخصا مصرعهم فيما فُقد اثنان آخران اليوم الجمعة، جراء الكوارث الناجمة عن هطول أمطار غزيرة فى محافظة بينغيوان بمقاطعة قوانغدونغ جنوبى الصين، حسبما ذكرت السلطات المحلية، حيث أدت الأمطار إلى حدوث انهيارات أرضية وفيضانات وتدفقات طينية.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية أن الإحصاءات الأولية تظهر أن حوالي 55 ألفا و388 شخصا في المحافظة تأثروا، كما انهار 2247 منزلا، في حين تقدر الخسائر الاقتصادية المباشرة بإجمالى 5.85 مليار يوان (حوالى 822 مليون دولار أمريكى).

ووصل المنسوب التراكمى للأمطار في بينغيوان إلى 1221.6 ملم، وهو ما يقرب من ضعف المستوى الطبيعي لمنسوب الأمطار في هذه الفترة في السنوات الماضية.

أمطار الصين