سبائك ذهبية.. سرقة فيلا أيمن طاهر في الشيخ زايد

يجري ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة تحريات أمنية مكثفة لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل واقعة سرقة فيلا كابتن أيمن طاهر مدرب حراس مرمي المنتخب الأوليمبي بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد.

سرقة فيلا أيمن طاهر في الشيخ زايد

تلقي المقدم عمرو مصطفى عبدالعال رئيس مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد بلاغا من الكابتن أيمن طاهر مدرب حراس مرمي المنتخب الأوليمبي، يفيد باكتشافه كسر باب الحديقة وسرقة مشغولات ذهبية 26 سبيكة وزن 120 جرام من داخل الفيلا محل سكنه بدائرة القسم.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة وضبط الجناة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.