حلم اللقب الأول يقترب.. يورتشيتش القرار الأصعب في بيراميدز

يواصل فريق نادي بيراميدز التألق والنتائج المميزة في بطولة الدوري ويتربع على قمة ترتيب المسابقة بعدما حقق الفوز الحادي عشر على التوالي ورفع رصيده إلى 59 نقطة، ويواصل مسيرته نحو حصد اللقب المحلي وتحقيق إنجاز تاريخي.

وكان المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز اتخذ قرارا مهما وفي توقيت حاسم وصعب اتخذ برحيل البرتغالي باتشيكو والتعاقد مع الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش صاحب الإمكانيات الفنية الجيدة لرسم ملامحه مشوار الفريق السماوى تدل على العين الخبيرة في التعاقد مع مدرب كبير صاحب إنجازات وبطولات، وتعددت وجهات النظر في الشارع الرياضي المصري آنذاك بين معاض ومؤيد لذلك القرار الصعب، بل وتحدث البعض عن خطأ الإدارة بالتغيير في ذلك الوقت الحساس، ويوما بعد يوم يثبت المدرب صحة وجهة نظر الإدارة والرؤية الثاقبة لرئيس النادي المهندس ممدوح عيد.

ومنذ توليه المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المهمة لم يتعرض فريق بيراميدز تحت قيادة يورتشيتش لأي هزيمة في بطولة الدوري، بل حقق الفريق تحت قيادته واحدة من أهم وأكبر سلاسل الفوز في تاريخ النادي بعدما حقق 11 فوزا متتاليا ورفع رصيده إلى 59 نقطة، في الصدارة.

ولا يزال المدرب الكرواتي يطارد حلمه على رأس القيادة الفنية لنادي بيراميدز ويحقق النجاح المستمر في الدوري ويرفع رصيد بيراميدز من الانتصارات والنقاط ويقربه من لقب الدوري ما يؤكد على النظرة الثاقبة في اختيار المدرب المثالي للفريق من قبل إدارة واعية والذي يسعى لتوفير مناخ ناجح بأقصى درجة للجهاز الفني والإداري واللاعبين.