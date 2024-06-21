بسبب طمس لوحات السيارة.. القبض على بلوجر شهير بالسيدة زينب

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على البلوجر لوشا لقيادته سيارة مطموسة اللوحات بمنطقة السيدة زينب.



ورصدت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، قيام شخص بطمس اللوحات المعدنية والسير بها فى الشوارع بالمخالفة لقانون المرور.



وبإجراء التحريات تبين أن المتهم بلوجر يدعي "لوشا" ويظهر في فيديوهات بسيارة حديثة مطموسة الأرقام، وألقي رجال مباحث القاهرة القبض على المتهم وبحوزته السيارة، وتبين أنها مطموسة الأرقام ومنتهية الرخصة، وتم التحفظ على السيارة والمتهم بمنطقة السيدة زينب .



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.