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الجمعة 21 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بسبب طمس لوحات السيارة.. القبض على بلوجر شهير بالسيدة زينب

البلوجر لوشا
البلوجر لوشا
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ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة،  القبض على البلوجر لوشا لقيادته سيارة مطموسة اللوحات بمنطقة السيدة زينب.
 

ورصدت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، قيام شخص بطمس اللوحات المعدنية والسير بها فى الشوارع بالمخالفة لقانون المرور.
 

وبإجراء التحريات تبين أن المتهم بلوجر يدعي "لوشا" ويظهر في فيديوهات بسيارة حديثة مطموسة الأرقام، وألقي رجال مباحث القاهرة القبض على المتهم وبحوزته السيارة، وتبين أنها مطموسة الأرقام ومنتهية الرخصة، وتم التحفظ على السيارة والمتهم  بمنطقة السيدة زينب .
 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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