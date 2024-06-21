سقوط شهداء وجرحى جراء قصف إسرائيلي لمنطقة الجلاء وسط غزة

ارتقى عدد من الشهداء والجرحى في قصف للاحتلال الإسرائيلي في مربع سكني بمنطقة الجلاء وسط مدينة غزة شمال القطاع، حسبما ورد بقناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل منذ قليل.

وفي ذات السياق، قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، إن منطقة الشابورة في محافظة رفح لا تزال تتعرض لقصف عنيف من المدفعية الإسرائيلية، التي لم تتوقف عن استهداف المنطقة على المدار اليومين الماضيين والتي تكثفت خلال الساعات الأخيرة، بالإضافة إلى تعمد الاحتلال إشعال النيران في عدد من المنازل بتلك المنطقة وتدميرها بشكل واسع وممنهج.

وأضاف جبر، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القذائف المدفعية تتساقط بشكل عشوائي باتجاه المناطق الشرقية لمدينة رفح، فيما تتولى الآليات العسكرية الإسرائيلية المتوغلة في أحياء مدينة رفح قصف المناطق الغربية، وتحديدًا حي تل السلطان ومنطقة الحي السعودي في المنطقة الغربية.