بـ10 ملايين جنيه.. حبس المتهم بترويج أقراص مخدرة في المرج

قررت جهات التحقيق حبس المتهم بترويج الاقراص المخدرة في القاهرة ٤ ايام على ذمة التحقيقات .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالأقراص المخدرة والمؤثرة مُتخذاً من دائرة قسم شرطة المرج مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (371,500 ألف قرص مخدر ومؤثر– سيارتين).



وتقدر القيمة المالية للأقراص المخدرة المضبوطة بـ (10,150 مليون جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.