قوة إسرائيلية خاصة تحاصر قلقيلية شمال الضفة الغربية

حاصرت القوات الخاصة الإسرائيلية مبنى وسط قلقيلية شمال الضفة الغربية ودفعت بتعزيزات للمكان، كما أطلقت القوات الإسرائيلية النار على فلسطينيين اثنين وسط المدينة وعلى سيارة فلسطينية، حسبما ورد بنبأ عاجل على قناة القاهرة الإخبارية، منذ قليل.



وإلى الآن، تحتجز قوات الاحتلال جثماني شهيدين اغتالتهما وحدات خاصة إسرائيلية بمنطقة القليلية.

وفي سياق متصل، أعلنت مراسلة فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة، ان جيش الاحتلال يقول إنه يرغب في الإعلان عن انتهاء الحرب بعد عملية رفح الفلسطينية وطلب خفض القوات في محور صلاح الدين.

وتابعت مراسلة القاهرة الإخبارية أن خطة جيش الاحتلال تقضي بوقف الحرب بشكلها الحالي في نهاية اجتياح رفح الفلسطينية وتحويلها إلى اقتحامات عسكرية موضعية.

